Эсеры внесли в Госдуму проект об электронной подписи избирателя

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект, который позволяет собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в том числе в электронном виде, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Действующий закон предлагается дополнить новым понятием "подписи избирателей", установив два способа, согласно которым избиратели могут поставить подписи за выдвижение кандидата, избирательного объединения или в поддержку референдума. Первый способ – на бумажном носителей, второй – в электронном виде с использованием программно-технических средств.
"Для подтверждения достоверности и действительности подписи избиратели или участника референдума предлагается использовать уже имеющуюся базу зарегистрированных граждан РФ на портале", — говорится пояснительной записке.
Предполагается, что реализация нововведений будет осуществляться ЦИК РФ, отмечается в документе.