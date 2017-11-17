Эсеры внесли в Госдуму проект об электронной подписи избирателя

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект, который позволяет собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов на выборах в том числе в электронном виде, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Предлагается внести изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

Действующий закон предлагается дополнить новым понятием "подписи избирателей", установив два способа, согласно которым избиратели могут поставить подписи за выдвижение кандидата, избирательного объединения или в поддержку референдума. Первый способ – на бумажном носителей, второй – в электронном виде с использованием программно-технических средств.

"Для подтверждения достоверности и действительности подписи избиратели или участника референдума предлагается использовать уже имеющуюся базу зарегистрированных граждан РФ на портале", — говорится пояснительной записке.

Предполагается, что реализация нововведений будет осуществляться ЦИК РФ, отмечается в документе.