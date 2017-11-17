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Политика

Эксперты считают, что Явлинский не наберет на выборах необходимые 5%

17:2617.11.2017
(обновлено: 17:32 17.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГригорий Явлинский. Архивное фотоГригорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский на предстоящих выборах президента РФ может рассчитывать на ядерный электорат партии, опрошенные РИА Новости политологи убеждены, что поддержка основного избирателя даст Явлинскому символические 1-4%, тогда как эксперты отмечают, что для того, чтобы политику заявить о себе, ему необходимо набрать более 5%, которых можно достичь при привлечении ситуативного избирателя.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Прогнозы

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что 2-3% — это то, что у Явлинского и партии "Яблоко" уже есть. "Это достаточно твердые сторонники, которые за них голосуют всегда, это его базовый электорат. К этим 2% ему надо прибавить еще 4-5% ситуативного электората, надо мотивировать их на выборы прийти", — сказал аналитик в беседе с РИА Новости.

Его коллега — руководитель региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин — в разговоре с РИА Новости пояснил, что какими бы умными ни были выступления Явлинского и какая бы программа у него ни была, к политику уже есть сложившееся за многие годы отношение, которое характеризовалось теми или иными цифрами на предыдущих выборах.

"Причем на протяжении долгого времени он в политическом поле не присутствовал с 2003 года. Поэтому, какие бы он умные и светлые мысли ни говорил, думаю, что это не сыграет сейчас той роли, которая бы привела к каким-то его серьезным и убедительным победам. Я его вообще не замечаю в политическом пространстве, что равно политической смерти, он еще не воскрес. Он может набрать от менее 1% до 5-6% в случае очень успешной кампании", — считает политолог.

Статус-кво, наследие "Яблока"

По мнению Костина, если Явлинскому удастся привлечь нового избирателя и результат на грядущих выборах превысит 5%, это послужит хорошим заделом для последующего развития партийного проекта. "Это существенный задел для того, чтобы участвовать в региональных выборах, важная ментальная, эмоциональная составляющая, потому что 5% — это необходимый барьер для того, чтобы стать парламентской партией. А если учитывать процесс смены поколений, то получится очень серьезное наследство, которое будущим лидерам партии "Яблоко" будет передано", — рассуждает эксперт.

При этом Колядин считает, что если политик возьмет свои 1-3%, "разные могут быть ситуации в зависимости от профессионализма и умения дойти до сердец своих избирателей", то Явлинский может на некоторое время опять появится в политическом бомонде в качестве заметного и узнаваемого политического автора. "Но так, чтобы он мог влиять на окружающее бытие, я думаю, что выборы неспособны ему обеспечить сегодня такую площадку", — констатировал аналитик.

"У Григория Явлинского были разные результаты, если мы говорим о президентских выборах, сейчас, я думаю, максимальный предел — это 10%, но я думаю, конечно же, он получит существенно меньше", — прогнозирует Костин. "Учитывая, если не будет других сильных кандидатов зарегистрировано на этом либеральном фланге, то многие избиратели этих взглядов ситуативно примкнут к Явлинскому. Другое дело, что рассматривать эти выборы, с точки зрения победы, представителям оппозиционных партий по меньшей мере излишне самонадеянно", — считает аналитик.

Поэтому, говорит Костин, на данном этапе речь идет о фиксации определенного статус-кво и создании условий и предпосылок для развития политических проектов партии и, если Явлинский получит хороший результат, если он набирает "больше символических 3-4%, то, безусловно, партия "Яблоко" станет главной партией либеральной оппозиции", что даст ей определенные возможности для участия в региональных выборах и при подготовке к выборам в ГД в 2021 году.

"Партия "Яблоко" совершенно очевидно подошла к этапу транзита лидерства, и сейчас речь во многом идет о том наследстве, которое создатели партии, отцы основатели оставят тем, кто придет после них, если Явлинский набирает 5-8%, то это очень серьезный задел для дальнейшей работы и для дальнейшего развития партии "Яблоко", — заключил Костин.

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