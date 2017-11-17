РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Мурадов призвал помочь крымским татарам на Украине

15:5117.11.2017
02210
© РИА Новости / Александр НатрускинГеоргий Мурадов, постпред Крыма при Президенте России. Архивное фотоГеоргий Мурадов, постпред Крыма при Президенте России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя совета министров Крыма – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов предложил направлять живущим на Украине крымским татарам учебники на родном языке и разрешить национальным делегациям из Крыма знакомиться с жизнью крымских татар на Украине, чтобы сделать выводы о соблюдении их прав в соседней стране.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Крымские татары готовы рассказать ООН о соблюдении своих прав

В пятницу в МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост, посвященный обсуждению внесенного на ГА ООН украинского проекта резолюции о ситуации с правами человека в Крыму.

Мурадов предложил в соответствии с российским законом о защите прав соотечественников, проживающих за рубежом, который был принят в 1999 году, направлять живущим на Украине крымским татарам учебники на родном языке. "Такие учебники выпускаются в Крыму, в России. Если киевские власти столь пекутся о крымско-татарском народе, дайте возможность направлять им учебную литературу как часть нашего российского этноса", — сказал Мурадов.

Он добавил, что живущие в Крыму крымские татары как базисная этническая группа имеют полное право направлять свои делегации, чтобы знакомиться с жизнью крымских татар, проживающих на территории Украины, и делать свои выводы о соблюдении их прав.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
В Крыму ответили на украинскую резолюцию о нарушении прав крымских татар
"То есть насколько в местах компактного проживания соблюдаются языковые права крымских татар, изучается крымско-татарский язык в школах, выходят средства массовой информации, как поддерживается культура и традиции крымско-татарского народа. Если ООН и украинские власти реально пекутся о крымских татарах, дайте нашим общественным организациям возможность провести эту работу. Уверен, что не дадут, но давайте обратимся", — сказал Мурадов.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на ГА ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Документ "Положение в области прав человека в автономной республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма". Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена