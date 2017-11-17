Мурадов призвал помочь крымским татарам на Украине

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя совета министров Крыма – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов предложил направлять живущим на Украине крымским татарам учебники на родном языке и разрешить национальным делегациям из Крыма знакомиться с жизнью крымских татар на Украине, чтобы сделать выводы о соблюдении их прав в соседней стране.

В пятницу в МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост, посвященный обсуждению внесенного на ГА ООН украинского проекта резолюции о ситуации с правами человека в Крыму.

Мурадов предложил в соответствии с российским законом о защите прав соотечественников, проживающих за рубежом, который был принят в 1999 году, направлять живущим на Украине крымским татарам учебники на родном языке. "Такие учебники выпускаются в Крыму, в России. Если киевские власти столь пекутся о крымско-татарском народе, дайте возможность направлять им учебную литературу как часть нашего российского этноса", — сказал Мурадов.

Он добавил, что живущие в Крыму крымские татары как базисная этническая группа имеют полное право направлять свои делегации, чтобы знакомиться с жизнью крымских татар, проживающих на территории Украины, и делать свои выводы о соблюдении их прав.

"То есть насколько в местах компактного проживания соблюдаются языковые права крымских татар, изучается крымско-татарский язык в школах, выходят средства массовой информации, как поддерживается культура и традиции крымско-татарского народа. Если ООН и украинские власти реально пекутся о крымских татарах, дайте нашим общественным организациям возможность провести эту работу. Уверен, что не дадут, но давайте обратимся", — сказал Мурадов.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на ГА ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Документ "Положение в области прав человека в автономной республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма". Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.