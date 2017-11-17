Явлинский считает себя оппонентом Путина, а не Собчак

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, говоря о потенциальных соперниках в предстоящей президентской гонке, заявил, что он является оппонентом Владимира Путина, а не Ксении Собчак, и если она позиционирует себя как кандидат "против всех", то сам он – кандидат "за всех".
"Я себя с ними не сравниваю, у меня нет такой задачи. Как я могу себя сравнивать с Ксенией Анатольевной? Мне такое вообще в голову не может прийти. Она кандидат "против всех", а я кандидат "за всех" – ну, вот так я вам скажу, например. А вообще я являюсь оппонентом Владимира Путина, а не Ксении Собчак", — заявил Явлинский.
В ходе беседы вспомнили и его твит, в котором политик назвал Собчак "Прохоровым-2018". Основатель "Яблока" объяснил такое сравнение тем, что опыт участия в политике людей, которые никогда не принимали в ней участия, оказывается в России малоперспективным.
Как уточнил Явлинский, главный тезис его собственной программы заключается в том, что экономическая политика в стране должна быть в принципе изменена, а внешняя политика должна претерпеть серьезные изменения. Кроме того, нужно добиваться доверия граждан к государству, которое сейчас находится на очень низком уровне, подчеркнул политик, отметив, что эти три вещи он намерен реализовать.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании не только Явлинского, но и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.