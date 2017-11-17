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Политика

Явлинский считает себя оппонентом Путина, а не Собчак

14:5417.11.2017
(обновлено: 14:59 17.11.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба партии "Яблоко"Перейти в фотобанкГригорий Явлинский. Архивное фотоГригорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба партии "Яблоко"
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, говоря о потенциальных соперниках в предстоящей президентской гонке, заявил, что он является оппонентом Владимира Путина, а не Ксении Собчак, и если она позиционирует себя как кандидат "против всех", то сам он – кандидат "за всех".

Григорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Явлинский рассказал, чего ожидает от президентских выборов
В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что не сравнивает себя с Собчак и другими возможными кандидатами, уже заявившими о намерении баллотироваться на президентский пост.

"Я себя с ними не сравниваю, у меня нет такой задачи. Как я могу себя сравнивать с Ксенией Анатольевной? Мне такое вообще в голову не может прийти. Она кандидат "против всех", а я кандидат "за всех" – ну, вот так я вам скажу, например. А вообще я являюсь оппонентом Владимира Путина, а не Ксении Собчак", — заявил Явлинский.

В ходе беседы вспомнили и его твит, в котором политик назвал Собчак "Прохоровым-2018". Основатель "Яблока" объяснил такое сравнение тем, что опыт участия в политике людей, которые никогда не принимали в ней участия, оказывается в России малоперспективным.

Григорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Явлинский о своей президентской кампании: победа не приоритет
"Человек начинает, потом бросает и уходит. А за него отдают голоса – а это жаль. Но в данном случае я просто сказал это, чтобы предупредить такое развитие событий. Каждый, кто считает нужным предъявить какую-то другую программу развития страны, имеет право это сделать", — добавил он.

Как уточнил Явлинский, главный тезис его собственной программы заключается в том, что экономическая политика в стране должна быть в принципе изменена, а внешняя политика должна претерпеть серьезные изменения. Кроме того, нужно добиваться доверия граждан к государству, которое сейчас находится на очень низком уровне, подчеркнул политик, отметив, что эти три вещи он намерен реализовать.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании не только Явлинского, но и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Журналистка Ксения Чудинова и телеведущая Ксения Собчак на митинге За образование и науку на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Холодный прием: Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге
О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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naxxxxxxxx
Явлинскому в России ничего не светило и никогда не будет!
15:31
17.11.2017
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Владимир Белый
Опять явиться, прозвенеть. Повышенная самооценка.
15:26
17.11.2017
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Vladidmir Kanygin
От чего так возгордился? За всю жизнь у него достижений в 10 раз меньше чем у Собчак. Если Собчак -"против всех", то этот -"никто и ничто", т.е. абсолютно пустое место,пустозвон и только.
15:08
17.11.2017
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