Собчак включит в предвыборную программу тему инклюзивного общества

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своём намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, организует ряд круглых столов с участием экспертов для выработки своей политической платформы, первое обсуждение, которое проходит в пятницу, посвящено инклюзивному обществу.

Во время дискуссии телеведущая пояснила, что ее штаб организует ряд экспертных дискуссий на самые разные и важные темы, которые станут частью политической платформы.

"Мы будем говорить о тех вещах, о тех проблемах в обществе, которые мы считаем важными для решения, для постановки этих проблем на государственном уровне. Сегодня мы решили начать серию экспертных столов с очень важной проблемы для нашего общества: мы будем говорить об инклюзивном обществе с экспертами, которые занимаются этой проблемой огромное количество лет, посвящая этому большое количество своего времени", — сказала Собчак.

Телеведущая отметила, что инклюзивное общество, которое ещё предстоит создать в России, уважает и ценит отличия одних людей от других, толерантно к людям с особенностями развития. "Это общество, которое активно борется с дискриминацией, и это огромная проблема в нашей стране, что сегодня только формируем некие принципы, разрабатываем некую маршрутную карту для того, чтобы это общество могло появиться", — считает Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что на круглом столе в пятницу речь пойдёт о разработке такой дорожной карты и о многих других проблемах, связанных с инклюзивностью, с детьми с особенностями развития, с инвалидностью.

"Я могу сказать со своей стороны… обещаю, что как кандидат в президенты я обязательно все те положения и все те вопросы государству, которые сегодня прозвучат — все они станут частью нашей программы и нашей платформы, которую по результатам наших дискуссий будем представлять", — подытожила Собчак.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".