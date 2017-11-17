РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Собчак включит в предвыборную программу тему инклюзивного общества

14:5117.11.2017
0361
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКсения Собчак. Архивное фотоКсения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своём намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, организует ряд круглых столов с участием экспертов для выработки своей политической платформы, первое обсуждение, которое проходит в пятницу, посвящено инклюзивному обществу.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Собчак может выдвинуться на выборы от партии "Гражданская инициатива"

Во время дискуссии телеведущая пояснила, что ее штаб организует ряд экспертных дискуссий на самые разные и важные темы, которые станут частью политической платформы.

"Мы будем говорить о тех вещах, о тех проблемах в обществе, которые мы считаем важными для решения, для постановки этих проблем на государственном уровне. Сегодня мы решили начать серию экспертных столов с очень важной проблемы для нашего общества: мы будем говорить об инклюзивном обществе с экспертами, которые занимаются этой проблемой огромное количество лет, посвящая этому большое количество своего времени", — сказала Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Команда Собчак не нашла желающих возглавить штабы на Северном Кавказе

Телеведущая отметила, что инклюзивное общество, которое ещё предстоит создать в России, уважает и ценит отличия одних людей от других, толерантно к людям с особенностями развития. "Это общество, которое активно борется с дискриминацией, и это огромная проблема в нашей стране, что сегодня только формируем некие принципы, разрабатываем некую маршрутную карту для того, чтобы это общество могло появиться", — считает Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что на круглом столе в пятницу речь пойдёт о разработке такой дорожной карты и о многих других проблемах, связанных с инклюзивностью, с детьми с особенностями развития, с инвалидностью.

Журналистка Ксения Чудинова и телеведущая Ксения Собчак на митинге За образование и науку на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Холодный прием: Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

"Я могу сказать со своей стороны… обещаю, что как кандидат в президенты я обязательно все те положения и все те вопросы государству, которые сегодня прозвучат — все они станут частью нашей программы и нашей платформы, которую по результатам наших дискуссий будем представлять", — подытожила Собчак.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена