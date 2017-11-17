В МИД России прокомментировали "войну" против памятников борцам с фашизмом

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Москва возмущена объявленной отдельными странами войной памятникам, установленным в честь борцов с нацизмом и фашизмом, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
В Нью-Йорке 16 ноября на заседании Третьего комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
В МИД РФ отмечают, что в резолюции вновь осуждены прославление нацистского движения и обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные Нюрнбергским трибуналом преступными.
"Выражена глубокая озабоченность и возмущение в связи с объявленной отдельными странами войной памятникам в честь борцов с нацизмом и фашизмом, которая за прошедший год в ряде государств приобрела характер целенаправленной варварской политики властей", — говорится в комментарии.
"Не поддается рациональному объяснению позиция делегации США. Не присутствовав ни разу на переговорах, за два дня до голосования ее представители распространили поправки, направленные на коренное изменение сути и характера нашей инициативы. Тот факт, что данные предложения были отвергнуты внушительным большинством государств-членов ООН (81 голос "против", 73 воздержавшихся, "за" выступили только США, Украина и Израиль) свидетельствует о злободневности и значимости для мирового сообщества проекта, представленного Россией вместе с группой соавторов", — говорится в комментарии.
Ранее в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.