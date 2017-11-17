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Политика

В МИД России прокомментировали "войну" против памятников борцам с фашизмом

13:0917.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Москва возмущена объявленной отдельными странами войной памятникам, установленным в честь борцов с нацизмом и фашизмом, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости
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В Нью-Йорке 16 ноября на заседании Третьего комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В МИД РФ отмечают, что в резолюции вновь осуждены прославление нацистского движения и обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные Нюрнбергским трибуналом преступными.

"Выражена глубокая озабоченность и возмущение в связи с объявленной отдельными странами войной памятникам в честь борцов с нацизмом и фашизмом, которая за прошедший год в ряде государств приобрела характер целенаправленной варварской политики властей", — говорится в комментарии.

Дворец культуры и науки в Варшаве
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Москве "вызывает разочарование сохраняющаяся неготовность некоторых делегаций – под предлогом заботы о свободе выражения мнения – выступить против распространения расистских и экстремистских идей". В МИД отметили, что подобный подход противоречит смыслу статьи четвертой Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предусматривающей уголовную ответственность за подобные деяния.

"Не поддается рациональному объяснению позиция делегации США. Не присутствовав ни разу на переговорах, за два дня до голосования ее представители распространили поправки, направленные на коренное изменение сути и характера нашей инициативы. Тот факт, что данные предложения были отвергнуты внушительным большинством государств-членов ООН (81 голос "против", 73 воздержавшихся, "за" выступили только США, Украина и Израиль) свидетельствует о злободневности и значимости для мирового сообщества проекта, представленного Россией вместе с группой соавторов", — говорится в комментарии.

Ранее в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Демонтаж памятника благодарности Красной армии в Польше
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРешение о демонтаже памятника благодарности Красной армии было принято на заседании городского совета Щецина. За это решение проголосовали 23 человека, против – 3.Рабочий монтирует строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Решение о демонтаже памятника благодарности Красной армии было принято на заседании городского совета Щецина. За это решение проголосовали 23 человека, против – 3.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ настоящее время памятник огорожен, вокруг него и ведутся подготовительные работы.Рабочие монтируют строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В настоящее время памятник огорожен, вокруг него и ведутся подготовительные работы.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСнос памятника проведут в два этапа. Сначала демонтируют колонны, потом разберут основания цоколя. Работы продлятся в течение недели. Пока рабочие монтируют строительные леса.Строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Снос памятника проведут в два этапа. Сначала демонтируют колонны, потом разберут основания цоколя. Работы продлятся в течение недели. Пока рабочие монтируют строительные леса.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБарельефы и скульптурные элементы памятника после демонтажа власти обещают перенести на центральное кладбище Щецина.Рабочие монтируют строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Барельефы и скульптурные элементы памятника после демонтажа власти обещают перенести на центральное кладбище Щецина.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ июле в Польше приняли поправки в закон о декоммунизации, которые предусматривают, в том числе снос советских памятников. Закон, который затронул около 230 монументов Красной армии, вступил в силу 21 октября.Рабочие монтируют строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В июле в Польше приняли поправки в закон о декоммунизации, которые предусматривают, в том числе снос советских памятников. Закон, который затронул около 230 монументов Красной армии, вступил в силу 21 октября.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВсе памятники, подпадающие под принятый в Польше закон, должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.Экскаватор у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Все памятники, подпадающие под принятый в Польше закон, должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПамятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в честь советских солдат, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск. Тогда погибли свыше 600 тысяч солдат Красной армии, еще 700 тысяч советских военнопленных были убиты немцами.Рабочий во время монтажа строительных лесов памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в честь советских солдат, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск. Тогда погибли свыше 600 тысяч солдат Красной армии, еще 700 тысяч советских военнопленных были убиты немцами.
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