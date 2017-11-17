В МИД России прокомментировали "войну" против памятников борцам с фашизмом

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Москва возмущена объявленной отдельными странами войной памятникам, установленным в честь борцов с нацизмом и фашизмом, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В Нью-Йорке 16 ноября на заседании Третьего комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В МИД РФ отмечают, что в резолюции вновь осуждены прославление нацистского движения и обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные Нюрнбергским трибуналом преступными.

"Выражена глубокая озабоченность и возмущение в связи с объявленной отдельными странами войной памятникам в честь борцов с нацизмом и фашизмом, которая за прошедший год в ряде государств приобрела характер целенаправленной варварской политики властей", — говорится в комментарии.

В Москве "вызывает разочарование сохраняющаяся неготовность некоторых делегаций – под предлогом заботы о свободе выражения мнения – выступить против распространения расистских и экстремистских идей". В МИД отметили, что подобный подход противоречит смыслу статьи четвертой Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предусматривающей уголовную ответственность за подобные деяния.

"Не поддается рациональному объяснению позиция делегации США. Не присутствовав ни разу на переговорах, за два дня до голосования ее представители распространили поправки, направленные на коренное изменение сути и характера нашей инициативы. Тот факт, что данные предложения были отвергнуты внушительным большинством государств-членов ООН (81 голос "против", 73 воздержавшихся, "за" выступили только США, Украина и Израиль) свидетельствует о злободневности и значимости для мирового сообщества проекта, представленного Россией вместе с группой соавторов", — говорится в комментарии.

Ранее в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.