Отношения с Мехико не подвержены политической конъюнктуре, заявил Лавров

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Москва намерена развивать сотрудничество с Мехико вне зависимости от того, как будут выстраиваться у той или иной стороны отношения с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для нас отношения с любой страной самоценны. Выстраиваем их вне зависимости от колебаний политической конъюнктуры. Это в полной мере касается нашего сотрудничества с Мексикой", — сказал Лавров в интервью газете "Эксельсиор" в связи с визитом в Россию главы МИД Мексики Луиса Видегарая Касо.

"Исходим из того, что российско-мексиканские связи, носящие долгосрочный характер, будут и далее развиваться на основе равноправия, взаимной выгоды, учета интересов друг друга. Как бы ни складывались отношения каждой из наших стран с США, российская сторона всегда открыта к углублению взаимодействия с Мехико на упомянутых мною принципах", — добавил глава МИД РФ.