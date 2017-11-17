Президент Чехии намерен заявить в Москве о бессмысленности санкций

ПРАГА, 17 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан, который посетит Россию 20-24 ноября, намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым бессмысленность санкций, как западных, так и ответных российских. Об этом сам Земен заявил в четверг, выступая по TV Barrandov.

Ранее источник в канцелярии президента Чехии сообщил РИА Новости, что Земан по приглашению Путина посетит Россию с официальным визитом 20-24 ноября. В Сочи 21 ноября главу Чехии примет Путин, на другой день в Москве состоится встреча Земана с Медведевым и пройдет форум с участием российских и чешских предпринимателей. Кроме того, Земан посетит 23 ноября Екатеринбург, где состоится еще один российско-чешский предпринимательский форум.

Руководитель сопровождающей Земана бизнес-делегации, президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак сообщил РИА Новости, что в поездку с главой Чехии отправляются более 130 руководителей ведущих фирм и предприятий республики. При этом Ганак особо отметил, что столь крупных и представительных делегаций, сопровождавших руководителей страны в зарубежных поездках, за почти четверть века существования самостоятельной Чехии еще не было.

"Санкции, конечно, мешают торговле. Я не раз говорил о том, что они бессмысленны. И те, которые объявлены Евросоюзом, и ответные, со стороны России. Я буду говорить об этом во время переговоров и с президентом России Владимиром Путиным, и с премьером Дмитрием Медведевым. И я снова намерен заявить о том, что выступаю против санкций", — сказал Земан.

Чешский президент напомнил, что Андрей Бабиш, которому Земан поручил формирование нового правительства по итогам октябрьских парламентских выборов, также заявил о несогласии с антироссийскими санкциями, считая их бесполезными.

"Я хотел бы, чтобы премьер Бабиш был активным (в этом вопросе), а поле для подобной активности открывается на так называемом Европейском совете, который объединяет премьеров всех стран-членов ЕС", — сказал Земан.