В ЛДПР прокомментировали доклад TI о финансировании партий

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Transparency International Russia необходимо ознакомиться с рекомендациями Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которым и следует Россия в вопросах прозрачности финансирования партий, считает зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Transparency International Russia в четверг опубликовала доклад о финансировании российских политических партий и избирательных кампаний "Деньги на выборах", где анализируется процесс получения средств партиями и кандидатами от государственных и коммерческих структур.

"Все, что касается финансирования партий, мы (я имею в виду РФ) в полном объеме выполняем те рекомендации, которая международная организация ГРЕКО ежегодно озвучивает", — сказал Нилов РИА Новости.

Парламентарий также напомнил, что несколько лет назад были внесены поправки, связанные с деятельностью политических партий, когда были введены ограничения для физических лиц и для юридических лиц, был введен обязательный аудит для тех партий, которые получают госфинансирование. Депутат отметил и то, что ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает размер членских и вступительных взносов в партию до 4,3 миллиона рублей за год. Все эти изменения основывались на рекомендациях ГРЕКО.

"Предлагаю этой организации (TI) ознакомиться с теми рекомендациями, которые дает эта официальная международная организация (ГРЕКО), целью которой является борьба с коррупцией и с отмыванием денег, полученных преступным путем", — заключил он.

Transparency International Russia — российский филиал международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, которая выступает за предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов. Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Британии, а также Еврокомиссии и средств частных фондов, таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фонд Сороса.

В апреле 2015 года Минюст РФ включил Transparency International Russia в реестр "иностранных агентов", посчитав, что получающая зарубежное финансирование организация занимается политической деятельностью.

Основных руководителей Transparency International подозревают, в частности, в связях с американским ЦРУ и британской разведкой МИ-6. Так, основатель TI Петер Эйген ранее работал консультантом в Фонде Форда, который обвиняют в том, что он является "крышей" ЦРУ, и фонде Карнеги за международный мир — другой "ширме" американской разведки. Американский филиал организации был основан Майклом Хершманом, бывшим офицером военной разведки, вторым человеком в USAID, который сегодня руководит антитеррористическим отделом в Торговой палате США.