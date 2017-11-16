Депутат Госдумы назвал доклад TI реакцией на закон о финансировании СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал доклад Transparency International Russia о якобы скрытых источниках финансирования российских политических партий эмоциональной реакцией на поправки о финансировании СМИ-иностранных агентов, которые недавно были приняты Госдумой.

Transparency International Russia в четверг опубликовала доклад о финансировании российских политических партий и избирательных кампаний "Деньги на выборах", где анализируется получение средств партиями и кандидатами от государственных и коммерческих структур.

"Это чисто такая эмоциональная реакция, я думаю, в ответ на принятие соответствующих законов в Российской Федерации, касающихся финансирования НКО и средств массовой информации из-за рубежа", — прокомментировал доклад Афонин.

Парламентарий подчеркнул, что во всех политических партиях бухгалтерия и региональные отделения сдают четкую отчетность. "С точки зрения поступлений средств на партийные счета в ходе избирательных кампаний, она публикуется согласно действующему законодательству. С точки зрения текущей деятельности партии, есть целый ряд ограничений, связанных с финансированием, возможностью финансирования юридических лиц, которые имеют иностранный капитал и так далее. Это тоже вся информация предоставляется и в контролирующие органы, и в надзорные органы", — рассказал депутат.

Афонин оценил и ситуацию в КПРФ. "Если касаться нашей, например, партии, то основная доля средств, которая есть у КПРФ, это госфинансирование и (пожертвования) частных, физических лиц нашей страны, (тех) граждан нашей страны, кто симпатизирует партии, перечисления членских взносов. А пожертвования от юридических лиц и так далее, они совершенно мизерные, незначительные", — пояснил парламентарий. В заключение он отметил, что говорить о непрозрачности финансирования российских политических партий "просто смешно".

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.

Transparency International Russia — российский филиал международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, которая выступает за предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов. Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Британии, а также Еврокомиссии и средств частных фондов, таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фонд Сороса.

В апреле 2015 года Минюст РФ включил Transparency International Russia в реестр "иностранных агентов", посчитав, что получающая зарубежное финансирование организация занимается политической деятельностью.

Основных руководителей Transparency International подозревают, в частности, в связях с американским ЦРУ и британской разведкой МИ-6. Так, основатель TI Петер Эйген ранее работал консультантом в Фонде Форда, который обвиняют в том, что он является "крышей" ЦРУ, и фонде Карнеги за международный мир — другой "ширме" американской разведки. Американский филиал организации был основан Майклом Хершманом, бывшим офицером военной разведки, вторым человеком в USAID, который сегодня руководит антитеррористическим отделом в Торговой палате США.