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Политика

Политика следования за США приводит Литву к деградации, заявили в Госдуме

18:1316.11.2017
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© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Государственной Думы Елена Панина. Архивное фотоДепутат Государственной Думы Елена Панина. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Политика безоговорочного следования за США в ущерб своим интересам приводит Литву к деградации, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина ("Единая Россия").

Башня Гедимина в Вильнюсе
© Fotolia / dabldy
"Воспользовались ситуацией". Политолог о литовском "законе Магнитского"

Парламентский комитет Литвы по иностранным делам одобрил в четверг законопроект, аналог "закона Магнитского", который создаст дополнительные правовые основания для запрета въезда в Литву иностранцам.

"Все, что делает Литва в последнее время, это попытка хоть как-то напомнить о себе, о том, что есть такое государство как Литва. Итогом такой политики безоговорочного следования за США в ущерб своим интересам является то, что Литва деградирует: народ, особенно молодежь, уезжает из страны", — сказала Панина РИА Новости.

Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
© Flickr / David Holt
Посол России прокомментировал принятие в Литве аналога "закона Магнитского"
Парламентарий напомнила, что по оценкам статистической службы Европейского союза Eurostat, в расчете на тысячу жителей в Литве сокращение численности населения составляет 1,13% — и "это самый большой показатель среди всех государств ЕС".

"А к 2040 году в Литве будет проживать менее 2 миллионов человек. В 1991 году население Литвы насчитывало почти 4 миллиона человек, то есть уменьшение составляет почти два раза. Очень жаль литовский народ, действительно трудолюбивый и с большой историей, который сегодня разбросан по всему миру", — заключила парламентарий.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Не не, она её приводит как раз в самую в норму. Ускоряя выветривание головокружения своей значимости. То бишь, они пока не совсем вкуривают всей трагикомичности событий, тратя безмозгово дотации из еэса и ковыряя не спеша козюли в носяре. И своё место в этом мире они тоже не просекают, считая себя наградой и пупом земли. Когда вкурят, и сядут своей попой в лужу, вот тут и будет потеха и великая трагедь. Именно тогда придёт время смеяться другим, в том числе и тем кто их сейчас содержит, как свиней на убой, дабы сало нажрали и пердели в нужную сторону.
18:36
16.11.2017
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