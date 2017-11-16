Политика следования за США приводит Литву к деградации, заявили в Госдуме

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Политика безоговорочного следования за США в ущерб своим интересам приводит Литву к деградации, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина ("Единая Россия").

Парламентский комитет Литвы по иностранным делам одобрил в четверг законопроект, аналог "закона Магнитского", который создаст дополнительные правовые основания для запрета въезда в Литву иностранцам.

"Все, что делает Литва в последнее время, это попытка хоть как-то напомнить о себе, о том, что есть такое государство как Литва. Итогом такой политики безоговорочного следования за США в ущерб своим интересам является то, что Литва деградирует: народ, особенно молодежь, уезжает из страны", — сказала Панина РИА Новости.

Парламентарий напомнила, что по оценкам статистической службы Европейского союза Eurostat, в расчете на тысячу жителей в Литве сокращение численности населения составляет 1,13% — и "это самый большой показатель среди всех государств ЕС".

"А к 2040 году в Литве будет проживать менее 2 миллионов человек. В 1991 году население Литвы насчитывало почти 4 миллиона человек, то есть уменьшение составляет почти два раза. Очень жаль литовский народ, действительно трудолюбивый и с большой историей, который сегодня разбросан по всему миру", — заключила парламентарий.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.