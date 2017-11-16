Аксенов заявил о необходимости урегулирования миграционных потоков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания антитеррористической комиссии в Симферополе подчеркнул необходимость организации работы по урегулированию миграционных потоков на полуострове, передает пресс-служба главы республики.
В ходе заседания обсуждался вопрос об эффективности профилактики терроризма в местах массового пребывания людей. Аксенов подчеркнул необходимость еще раз определиться с организацией работы по урегулированию миграционных потоков и организацией профилактической работы в среде мигрантов на территории Республики Крым.
"По данному вопросу, полагаю, необходимо более плотно взаимодействовать правоохранителям и органам исполнительной власти Крыма", – сказал Аксенов.
Аксенов сообщил, что подписал распоряжение об утверждении перечня мест массового пребывания людей, а также обратил внимание ведомств на необходимость завершения в кратчайшие сроки их паспортизации. Он также отметил, что необходимо срочно привести в состояние антитеррористической защищенности объекты дошкольного образования и детские оздоровительные учреждения.