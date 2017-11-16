Аксенов заявил о необходимости урегулирования миграционных потоков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания антитеррористической комиссии в Симферополе подчеркнул необходимость организации работы по урегулированию миграционных потоков на полуострове, передает пресс-служба главы республики.

В ходе заседания обсуждался вопрос об эффективности профилактики терроризма в местах массового пребывания людей. Аксенов подчеркнул необходимость еще раз определиться с организацией работы по урегулированию миграционных потоков и организацией профилактической работы в среде мигрантов на территории Республики Крым.

"По данному вопросу, полагаю, необходимо более плотно взаимодействовать правоохранителям и органам исполнительной власти Крыма", – сказал Аксенов.

Он отметил, что в связи с умышленным повреждением газопроводов и опоры линии электропередачи, которые произошли 1 ноября на Южном берегу Крыма, необходимо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК в соответствии с положениями федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".

Аксенов сообщил, что подписал распоряжение об утверждении перечня мест массового пребывания людей, а также обратил внимание ведомств на необходимость завершения в кратчайшие сроки их паспортизации. Он также отметил, что необходимо срочно привести в состояние антитеррористической защищенности объекты дошкольного образования и детские оздоровительные учреждения.