В Кремле переадресовали вопрос о возможном участии Медведева в выборах

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал премьер-министру Дмитрию Медведеву вопрос о его возможном участии в выборах, он также призвал журналистов сохранять "разум и иронию" при чтении телеграмм-каналов.

"Нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева", — сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли Кремлю что-нибудь о возможном выдвижении на пост президента Медведева, о чем ранее сообщали некоторые телеграм-каналы.

Он добавил, что Медведеву уже задавали этот вопрос, и "он ответил на него".

На вопрос журналистов о том, обсуждают ли между собой Путин и Медведев между собой вариант выдвижения Медведева, Песков посоветовал разумно подходить к информации, распространяемой телеграм-каналами.

"Я вас призываю, все-таки, читая телеграм-каналы, сохранять разум, мудрость и иронию", — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее сам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отшутился на вопрос о своем участии в выборах. На вопрос, не планирует ли он участвовать в выборах в этом году, он ответил, что "в этом году выборов нет".

На уточняющий вопрос про 2018 год Медведев, занимавший пост президента с 2008 по 2012 год, отвечать не стал. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года.