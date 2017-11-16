Явлинский рассказал, чего ожидает от президентских выборов

ТОМСК, 16 ноя — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который заявил об участии в выборах президента РФ 2018 года, уверен, что власть прислушивается к политическим силам, имеющим своего избирателя, и выборы должны показать наличие альтернативных сил и мнений.

"Почему Путин сегодня в своей политике очень сильно ориентируется на Зюганова и Жириновского? Потому что они имеют большую группу избирателей за собой. В политике во многом он действует, как социолог. Когда в 2000 году на выборах президента 25% москвичей за меня проголосовали, я был первым, с кем он встретился… Но когда у вас нет ничего за спиной, с вами никто не будет разговаривать", — сказал Явлинский на встрече с экспертами и общественниками в Томске.

По его словам, выборы президента в 2018 году дадут ответ на вопрос, существует ли "какая-то другая публика"? Он считает, что политически не представленные силы никто защищать и обращать на них внимание не будет. В качестве примера он привел Союз театральных деятелей и некоммерческие организации.

"Там мы посмотрим, будет кто-то реагировать на нас или не будет. Но надо хотя бы заявить, что мы здесь присутствуем, что мы здесь есть. Ну мы же не можем это сделать через Ксению Анатольевну (Собчак)…" — сказал Явлинский.

Он считает, что если за предлагаемую им смену политики России проголосуют десятки миллионов людей, то есть все шансы, что положительные изменения могут произойти. "Да, за Путина и его внешнюю политику проголосуют примерно 80%. Но если 20% проголосуют за что-нибудь другое, то состоится диалог", — уверен Явлинский.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.