Явлинский рассказал, чего ожидает от президентских выборов

ТОМСК, 16 ноя — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который заявил об участии в выборах президента РФ 2018 года, уверен, что власть прислушивается к политическим силам, имеющим своего избирателя, и выборы должны показать наличие альтернативных сил и мнений.
По его словам, выборы президента в 2018 году дадут ответ на вопрос, существует ли "какая-то другая публика"? Он считает, что политически не представленные силы никто защищать и обращать на них внимание не будет. В качестве примера он привел Союз театральных деятелей и некоммерческие организации.
Он считает, что если за предлагаемую им смену политики России проголосуют десятки миллионов людей, то есть все шансы, что положительные изменения могут произойти. "Да, за Путина и его внешнюю политику проголосуют примерно 80%. Но если 20% проголосуют за что-нибудь другое, то состоится диалог", — уверен Явлинский.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.