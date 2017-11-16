Наследница рода Романовых считает, что для монархии в России еще рано

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна Романова в ходе пресс-конференции выразила мнение, что для монархического правления в России еще не пришло время, хотя всё возможно.

"Теперь не время для этого, ещё рановато. Но всегда готова служить, думаю, все возможно", — сказала наследница рода Романовых на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня", где проходит пресс-конференция на тему "Уроки революции и национальное единение в современной России".

Наследница рода Романовых отметила, что надеется в скором времени переехать из Испании в Россию.

"Очень на это надеюсь. Меня часто спрашивают, что я проживаю в Испании, но часто приезжаю в Россию, надеюсь, скоро будет так, что я буду жить в России, а ездить за рубеж", — сказала великая княгиня.