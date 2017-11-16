Наследница рода Романовых считает, что для монархии в России еще рано

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна Романова в ходе пресс-конференции выразила мнение, что для монархического правления в России еще не пришло время, хотя всё возможно.
"Теперь не время для этого, ещё рановато. Но всегда готова служить, думаю, все возможно", — сказала наследница рода Романовых на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня", где проходит пресс-конференция на тему "Уроки революции и национальное единение в современной России".
Наследница рода Романовых отметила, что надеется в скором времени переехать из Испании в Россию.
"Очень на это надеюсь. Меня часто спрашивают, что я проживаю в Испании, но часто приезжаю в Россию, надеюсь, скоро будет так, что я буду жить в России, а ездить за рубеж", — сказала великая княгиня.
То, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.
То, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.
Формально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.
После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.
Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.
A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.
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