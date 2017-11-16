Сечин заявлен в списках участников совещания у Путина по ССК "Звезда"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлен в списках участников совещания в четверг у президента РФ Владимира Путина по вопросу стимулирования строительства судов и морской техники на дальневосточном судостроительном комплексе (ССК) "Звезда", передает корреспондент РИА Новости.

Среди участников совещания также вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, министр промышленности Денис Мантуров, министр транспорта Максим Соколов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк.

Глава "Роснефти", ключевой свидетель обвинения по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, уже дважды не явился на заседания суда, на которых планировался его допрос — 13 и 15 ноября. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что Сечин не пришел в суд в среду, так как находится в плановой служебной командировке. Теперь Сечин вызван в суд на 22 ноября.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе одноименного дальневосточного завода на побережье бухты Большого Камня на юге Приморского края консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. Комплекс станет единственным в России объектом судостроительного производства средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.