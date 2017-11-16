В ГД предложили выразить Астане озабоченность из-за перехода на латиницу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что Госдума должна обратиться к своим коллегам из Казахстана и выразить свою озабоченность по поводу решения Астаны перейти на латиницу.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. В целях обеспечения перевода он постановил утвердить алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

По словам депутата, в Казахстане проживает огромное количество русскоязычных граждан, права которых в настоящий момент никак не ущемляются, "но завтра могут возникнуть конфликты, и мы будем вынуждены в это вмешиваться".

"Мы обязаны с вами сегодня не молчать, а принять заявление от Госдумы по поводу своей озабоченности к своим коллегам хотя бы в Казахстане, давайте этот вопрос поднимать, сегодня это еще можно решить. Это явно недружественный шаг в отношении РФ — переход на латиницу, это очевидно", — заявил Журавлев в ходе пленарного заседания ГД.