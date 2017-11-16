Нарышкин назвал тревожным отказ Европы от самоидентичности

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Европа, отказываясь от своей традиционной идентичности в угоду глобальному либерализму, продолжает при этом вести себя по отношению к России как ментор, и это во многом мешает создать настоящую равноправную систему европейской безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Директор СВР выступил в среду в Москве на международной конференции, посвященной 30-летию Института Европы Российской академии наук.

"Что особенно тревожно – Европа все стремительнее отказывается от собственной, христианской в своей основе, духовно-культурной идентичности. Причем делает это даже не в угоду разросшейся мусульманской общине, тоже вполне для Европы традиционной, а в силу глобальной либеральной идеологии", — сказал Нарышкин.

Современный либерализм доводит так называемое "раскрепощение" человека до абсурда, лишая его не только веры и нации, но и семьи и даже половой принадлежности, добавил директор СВР.

"Поразительно, но даже в подобной ситуации Европа в диалоге с Россией продолжает сохранять менторский тон с позиций превосходства и исключительности. Во многом именно поэтому, несмотря на все усилия, нам так и не удалось создать единую, цельную систему европейской безопасности, основанную на балансе сил и взаимном уважении интересов всех участников", — отметил Нарышкин.