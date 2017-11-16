Нарышкин уличил европейскую элиту в двуличии в ситуации с Каталонией

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Европейская элита, продолжая позиционировать себя как эталонных носителей демократических ценностей, подвергла политическим репрессиям организаторов референдума в Каталонии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая в среду в Москве на международной конференции, посвященной 30-летию Института Европы РАН, Нарышкин отметил, что сейчас "мировоззренческий разрыв между евробюрократией и остальным населением, которое все чаще осознает себя как единый противостоящий верхушке класс". "Словно по старой памяти, европейские элиты продолжают позиционировать себя в качестве эталонных носителей демократии", — сказал Нарышкин.

"Но, однако же, когда в Каталонии результаты референдума как высшей и наиболее демократической формы народного волеизъявления оказались для них неудобными, они не просто отказались их признать, но и подвергли инициаторов голосования, по сути, политическим репрессиям", — добавил директор СВР.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти еще в момент подготовки признали незаконным. Власти автономии объявили, что большинство населения проголосовали за отделение от Испании, однако декларацию независимости парламент принял лишь спустя четыре недели, когда стало понятно, что Мадрид не пойдет на уступки. После этого Мадрид ввел прямое управление испанских властей в Каталонии, а в отношении каталонских политиков, участвовавших в подготовке референдума и принятии декларации независимости, возбуждены дела.