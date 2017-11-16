Косачев о законе по реинтеграции Донбасса: Крым никак не связан с Минском-2

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Тема Крыма не имеет отношения к теме минских соглашений, упоминание полуострова в контексте закона о реинтеграции Донбасса является некими "ритуальными плясками" украинских политиков, заявил журналистам в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Верховная рада Украины обсуждает закон по реинтеграции юго-востока страны, и в каждом абзаце прописана тема "возвращения Крыма".

"Тема Крыма не имеет отношения к теме минских соглашений", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что подобную позицию украинских депутатов нельзя воспринимать иначе, как "некие ритуальные пляски для того, чтобы своим избирателям, западным партнерам напомнить, что эта проблема якобы существует". Никакого другого смысла политик в этой инициативе Верховной Рады не видит.

Сенатор подчеркнул, что включение темы Крыма в закон по реинтеграции Донбасса показывает истинные настроения, которые царят среди украинских политиков. Судя по всему, никто всерьез не вкладывает реальный смысл в закон по реинтеграции юго-востока Украины", — сказал он. Точно также лишено реального смысла и упоминание Крыма в этом контексте.

Глава комитета СФ подчеркнул, что без реализации минских соглашений, в том числе принятия сопутствующих законов, любые законодательные инициативы Верховной Рады будут бессмысленными и бесперспективными. "Я думаю, что при нынешней Верховной Раде, нынешнем президенте они приняты не будут, нет для этого политической воли", — заключил Косачев.