Стал известен первый претендент на должность мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Депутат думы Владивостока от партии ЛДПР Василий Васильев стал первым претендентом на пост мэра города, который освободился после отставки Игоря Пушкарева.
"В заявлении на имя председателя думы города Владивостока Андрея Брика председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев объяснил свой отказ войти в состав конкурсной комиссии тем, что планирует участвовать в конкурсе на замещение должности главы города Владивостока", — говорится в сообщении.
В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей. Кроме того, "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков, уточнили в Генпрокуратуре.