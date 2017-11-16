Стал известен первый претендент на должность мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Депутат думы Владивостока от партии ЛДПР Василий Васильев стал первым претендентом на пост мэра города, который освободился после отставки Игоря Пушкарева.

Как сообщается на сайте думы города, Васильев был предложен в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности мэра, однако он взял самоотвод.

"В заявлении на имя председателя думы города Владивостока Андрея Брика председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев объяснил свой отказ войти в состав конкурсной комиссии тем, что планирует участвовать в конкурсе на замещение должности главы города Владивостока", — говорится в сообщении.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей. Кроме того, "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков, уточнили в Генпрокуратуре.