МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. РФ не забудет инцидент со снятием российского флага с консульства в Сан-Франциско и обязательно напомнит об этом американской стороне, заявил в среду первый зампред комитета СФ по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

"Это оскорбление, мы его не забудем и обязательно напомним американцам", — сказал он в программе "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

По словам Кисляка, не обязательно отвечать "немедленно и точно так же". "Мы не будем опускаться до этого", — заявил сенатор. Кисляк добавил, что Россия готова сотрудничать с США по целому ряду направлений.

"Мы держим двери открытыми, но на оскорбления надо отвечать", — заявил он.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Позднее американские власти сняли российские флаги с консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России".