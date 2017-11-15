В Госдуме рассмотрят поправки о блокировке трафика "телефонных террористов"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике 22 ноября рассмотрит поправки в закон о связи, которые предполагают возможность блокировки трафика, по которому поступают сообщения от "телефонных террористов", сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Двадцать второго ноября в комитете по информационной политике и информационным технологиям будут рассматриваться поправки в закон о связи о возможности блокировки трафика, по которому поступают такие телефонные сообщения", — сказал Пискарев, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.