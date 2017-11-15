Лидер "Возрождения" Чухлебов представил свою предвыборную программу

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Лидер общественного движения "Возрождение" Александр Чухлебов, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, представил тезисы своей предвыборной программы и рассказал, что, по его мнению, необходимо изменить в России.

По его словам, центральное место в программе займет развитие промышленности. По мнению Чухлебова, оно приведет к развитию регионов, акцент на котором необходим при пересмотре стратегии управления страной в целом. Для реализации этой программы потребуются абсолютно новые финансовые инструменты, отметил он.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре текущего года.

Развитие промышленности, акцент на регионах

"Важный фактор, на мой взгляд, очень серьезный фактор, это возрождение промышленности. То есть возродить нашу страну. Без развития промышленности мы не сможем двинутся вперед, это 100%. Мы должны действительно возрождать нашу промышленность на всех уровнях, во всех регионах РФ, это является очень важным фактором", — заявил Чухлебов на пресс-конференции в среду.

По его словам, развитие промышленности позволит развивать регионы, в том числе с точки зрения логистики, морских, авто- и железнодорожных путей и малой авиации.В предвыборной программе Чухлебов пообещал детально рассмотреть новую стратегию управления страной, в частности, с акцентом на развитие регионов. "Это важный фактор. Развивая регионы, мы получаем… и развитие промышленности, и развитие всех логистических путей, и в то же время получаем дополнительные доходы государства, соответственно, эти все вещи необходимо учитывать как важный фактор", — считает он.

Чухлебов признал, что для реализации его планов потребуются новые финансовые инструменты. "Для того, чтобы их реализовать,… необходимо рассматривать абсолютно новые финансовые инструменты, это длинные деньги — 50, а то и порой до 100 лет", — считает он.

Экономика и образование

Чухлебов также выразил сожаление, что Россия зависима от цен на углеводороды, нефть и газ. "Многие экономические модели, многие политические инструменты — они уже устарели. Мы живем в новой реалии и движемся вперед, используя очень старые методы. Нам необходимо развивать новые инструменты, новые ресурсы для того, чтобы совершить прорыв в будущее и сделать нашу страну лучше и благосостояние наших граждан, чтобы оно улучшилось, доход увеличился", — пояснил он.

По его мнению, необходимо изменить и подход к науке и образованию в России. "Если мы будем продолжать в том же духе,… то, к сожалению, мы потеряем науку. И то поколение, которые мы сегодня растим, будет неспособно реализовывать те идеи, те планы, которые потребует от нас завтрашний день", — считает Чухлебов.

Науку, по его словам, необходимо адаптировать к новым технологиям, кроме того, эта сфера нуждается в "омоложении". "Потому что те люди, которые сейчас занимаются наукой, они почтенного возраста. И тем не менее, молодежь не идет, не занимается данным вопросом, если занимается, то очень маленький процент. Соответственно, для того, чтобы реализовать эти идеи, эти планы нам обязательно необходимо ученых, исследователей, людей, вовлеченных в науку и образование, освободить от бюрократических барьеров, это необходимо сделать обязательно", — добавил Чухлебов.

Важное место в предвыборной программе, по его словам, займет и разработка новых технологий. "Это то, что относится к цифровым технологиям, что относится к искусственному интеллекту", — пояснил Чухлебов, подчеркнув, что производимых в настоящее время в этой сфере разработок недостаточно.