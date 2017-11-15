Лидер "Возрождения" Чухлебов пойдет на выборы президента РФ самовыдвиженцем

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Лидер общественного движения "Возрождение" Александр Чухлебов заявил, что намерен принимать участие в выборах президента России в 2018 году в качестве самовыдвиженца.

"Самовыдвиженцем. Пойти от партии — на сегодняшний день даже мысли такой нет", — сказал Чухлебов РИА Новости.

Он пояснил, что пока не хочет участвовать в выборах от какой-либо партии, поскольку придерживается "иных взглядов на многие вещи" и не хочет лоббировать интересы, которые ему не близки.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре текущего года.