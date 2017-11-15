В ОП призвали общественные организации к сотрудничеству на выборах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Общественная палата РФ сотрудничает с более 100 общественных региональных организаций для наблюдения за выборами президента, сообщил в среду заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

ОП РФ в среду проводит "нулевое чтение" проекта федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О выборах президента РФ" по вопросу обеспечения гласности выборов президента РФ.

"Более 100 общественных региональных организаций, они готовы, и они работают с нашими общественными палатами. Мы считаем, что количество этих организаций будет увеличиваться, и то, что этот закон принят, это фактическая возможность гражданского общества. Мы приглашаем открыто совершенно общественные организации в этой сфере, и кто хочет, в этой сфере работает, приглашаем к сотрудничеству. Я надеюсь, что это сильные организации, которые используют эту законодательную возможность для осуществления контроля над гражданским обществом", — сказал Григорьев в ходе заседания.

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О выборах президента РФ".

Поправками предлагается расширить перечень субъектов, которые смогут назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. Согласно проекту закона, своих наблюдателей вправе будет направлять Общественная палата Российской Федерации, а также общественные палаты субъектов РФ. При этом общественные палаты субъектов смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные в соответствующем регионе.