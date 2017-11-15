МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует к июню составить "Черную книгу" вмешательств в суверенные дела государств с указанием стоящих за этим лиц, заявил на заседании комиссии в среду ее глава Андрей Климов.

"Мы планируем к июню составить "Черную книгу" вмешательств в суверенные дела государств, а также завести "Доску позора", то есть персонально назвать людей, которые в силу своих конъюнктурных интересов формируют фальшивые новости, потом настраивают общественное мнение, и как итог — страна получает санкции", — сказал сенатор.

Климов подчеркнул опасность таких действий, когда страны противопоставляются друг другу, осложняются отношения у ядерных держав. "Мы попытаемся вывести на чистую воду тех, кто ведет мир к катастрофе", — отметил законодатель.

Говоря о системном, грубом вмешательстве в дела других государств, сенатор подчеркнул, что для США такие действия уже давно стали инструментом внешней политики.

Климов также отметил, что хотя практика внешнего вмешательства может насчитывать столетия, парламентарии решили ограничиться XXI веком. "Мы хотим провести мониторинг того, что происходило в XXI веке, выявить инструментарий (такого вмешательства) и разработать "противоядие", чтобы эти методы своевременно разоблачали и блокировали", — сказал он.

По его словам, есть много стран, которые хотели бы воспользоваться российским опытом такой работы.