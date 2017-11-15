МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует к июню составить "Черную книгу" вмешательств в суверенные дела государств с указанием стоящих за этим лиц, заявил на заседании комиссии в среду ее глава Андрей Климов.
"Мы планируем к июню составить "Черную книгу" вмешательств в суверенные дела государств, а также завести "Доску позора", то есть персонально назвать людей, которые в силу своих конъюнктурных интересов формируют фальшивые новости, потом настраивают общественное мнение, и как итог — страна получает санкции", — сказал сенатор.
Климов подчеркнул опасность таких действий, когда страны противопоставляются друг другу, осложняются отношения у ядерных держав. "Мы попытаемся вывести на чистую воду тех, кто ведет мир к катастрофе", — отметил законодатель.
Климов также отметил, что хотя практика внешнего вмешательства может насчитывать столетия, парламентарии решили ограничиться XXI веком. "Мы хотим провести мониторинг того, что происходило в XXI веке, выявить инструментарий (такого вмешательства) и разработать "противоядие", чтобы эти методы своевременно разоблачали и блокировали", — сказал он.
По его словам, есть много стран, которые хотели бы воспользоваться российским опытом такой работы.