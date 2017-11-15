В ЦИК предложили подумать о дистанционном голосовании на ряде территорий

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член ЦИК России Валерий Крюков предложил к следующим федеральным выборам подумать о дистанционном голосовании для жителей труднодоступных и отдаленных территорий, которые сейчас голосуют досрочно.

В среду ЦИК принял постановление, регламентирующее процесс передачи по техническим каналам связи в ходе выборов президента РФ в 2018 году информации с избирательных участков на судах, на полярных станциях, в труднодоступных, отдаленных местностях или за пределами РФ.

"Также пора финансировать исследование дистанционного голосования лиц, которые находятся в этих местах. У нас есть в Ненецком округе 30 человек, которые находятся на наблюдательных пунктах на расстоянии тысяч километров, только вертолет может до них достать, а это гораздо дороже удовольствие, чем работать нам над этими проблемами", — считает Крюков.

По его словам, сейчас необходимо также продолжить работу по расширению возможности использования технических средств связи, в том числе при проведении досрочного голосования на таких участках. Кроме того, член ЦИК предложил установить дополнительное вознаграждение для членов участковых избирательных комиссий, которые работают на труднодоступных территориях, а также предусмотреть страхование их жизни и здоровья.

Поскольку проработка этих вопросов требует времени, Крюков предложил "к следующим федеральным выборам подготовиться с учетом этих предложений". Члены Центризбиркома решили подготовить протокольное поручение для проработки этих вопросов в ЦИК.

Традиционно для избирателей, которые проживают в отдаленных или труднодоступных местностях и в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, организуют досрочное голосование, аналогично выборы проводятся на полярных станциях и судах, которые будут находиться в плавании, а также на некоторых зарубежных избирательных участках. В целом для всех избирателей досрочное голосование на федеральных выборах не применяется.