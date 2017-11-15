ЦИК рекомендовал кандидата на должность главы избиркома Саратовской области

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ЦИК России рекомендовал назначить председателем избирательной комиссии Саратовской области члена избиркома Владимира Писарюка, вместо ушедшего в отставку Павла Точилкина, соответствующее постановление принято на заседании в среду.

"Предложить избирательной комиссии Саратовской области кандидатуру Писарюка Владимира Александровича,.. члена избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя избирательной комиссии Саратовской области", — говорится в постановлении ЦИК.

В начале ноября депутаты саратовской областной думы освободили от обязанностей члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса Павла Точилкина, возглавлявшего ранее избирком, который 25 октября подал в отставку по собственному желанию.

Выборы губернатора Саратовской области и депутатов областной думы прошли 10 сентября. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что по их итогам поступило порядка 80 обращений по Саратовской области. После выборов в связи с выявленными недочетами в отставку были отправлены все главы территориальных избиркомов Саратова, ряд глав ТИКов области, а также председатели 148 участковых избирательных комиссий области.