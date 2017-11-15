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Политика

ЦИК отметил рост числа обращений от людей с судимостью об участии в выборах

12:4215.11.2017
(обновлено: 12:53 15.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фотоВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С приближением старта президентской избирательной кампании в ЦИК России стали чаще обращаться ранее судимые граждане, которые хотели бы выдвигаться кандидатами в президенты, сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

Политик Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Генпрокуратуре заявили, что Навальный не сможет участвовать в выборах

Выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Памфилова отметила, что до официальной избирательной кампании по выборам президента осталось ещё около месяца, но, несмотря на это, "некая избирательная лихорадка уже набирает обороты".

"И, как одно из следствий, к нам в Центральную избирательную комиссию увеличилось число обращений со стороны той категории наших граждан, которая по тем или иным основаниям была осуждена, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления, с разными сроками давности, но они, несмотря на это, желают выдвигаться в президенты", — сообщила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Некоторые граждане, по её словам, делают громкие заявления, другие "тихо пишут" в ЦИК — просят разъяснить вопрос о возможности из участия в выборах. "Естественно, в каждом конкретном случае мы официально, исходя из индивидуальной ситуации, всем этим заявителям ответили", — сообщила глава ведомства.

Вместе с тем, отметила она, в публичном пространстве эту ситуацию часто интерпретируют по-разному; председатель ЦИК в связи с этим разъяснила законодательные нормы и привела конкретные примеры их действия. Она напомнила, что в 2014 году были законодательно установлены сроки, по истечении которых ранее судимый гражданин может выдвигаться кандидатом на выборы.

Памфилова отметила, что избиркомы руководствуются законодательными нормами, и не могут учитывать интерпретации самих желающих стать кандидатами граждан или, например, их утверждения о том, что "приговор был несправедлив".

"Наша система избирательных комиссий не вправе обсуждать, с чем был связан приговор, справедлив ли он или несправедлив, какая подоплёка за ним стоит. Если сам осуждённый не согласен, он вправе его обжаловать во все вышестоящие инстанции. Это не наша компетенция — устанавливать, хорош приговор или плох приговор, заслужил ли его данный кандидат или не заслужил", — пояснила глава ЦИК.

Бизнесмен Сергей Полонский. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В ЦИК оценили шансы Полонского на участие в выборах президента
Ранее замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев сказал РИА Новости, что комиссия решит, регистрировать ли Полонского кандидатом на пост президента России, после получения всех документов и официального объявления о старте избирательной кампании. Адвокат Полонского Котельников говорил РИА Новости, что бизнесмен имеет право участвовать в выборах президента, поскольку ему была инкриминирована уголовная статья средней тяжести, при этом он был освобожден от уголовного наказания. При этом адвокат бизнесмена Роман Котельников направил председателю Центризбиркома РФ запрос с просьбой озвучить официальную позицию по поводу участия бизнесмена в президентских выборах.

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