В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения о терроризме

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подготовил законопроект, вводящий наказание до 8 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее массовую эвакуацию людей.

"Проектом устанавливается максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее массовую эвакуацию людей из объектов социальной инфраструктуры", — сказал Крашенинников, которого цитирует его пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, законопроект направлен в правительство РФ и Верховный суд для получения официальных отзывов.