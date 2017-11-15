Глава МИД Ирана назвал диалог с Россией важным фактором безопасности в мире

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Развитие отношений России и Ирана является важным фактором международной и региональной безопасности, говорится в приветствии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа участникам российско-иранской конференции "Пять веков сотрудничества России и Ирана".
Зариф отметил, что "развитие ирано-российских отношений оказывает позитивное влияние и на международную безопасность".
"Надеюсь, что дружественные отношения между Исламской республикой Иран и Россией, которые за последние три десятилетия развивались и имели значительный рост во всех областях, будут развиваться и расширяться", — подчеркнул министр.