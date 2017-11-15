МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Норма о видеофиксации подсчета голосов может быть распространена на выборы всех уровней, считает глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Госдума в среду в первом чтении рассматривает законопроект, который позволяет членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

"По поводу других выборов будем смотреть, как это будет работать, сколько это будет стоить. И, соответственно, очень прогрессивная норма, которая — на мой взгляд, в данном случае я свою точку зрения выражаю — может быть распространена и на выборах других уровней", — сказал Крашенинников при рассмотрении законопроекта.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.