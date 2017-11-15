Глава Хакасии хочет участвовать в выборах руководителя региона в 2018 году

КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости, Светлана Белькович. Руководитель Хакасии Виктор Зимин заявил о намерении принять участие в выборах главы региона в 2018 году, сообщила пресс-служба правительства республики.

В среду Зимин во время "прямой линии" ответил почти на пять десятков вопросов, затрагивающих самые разные сферы жизни республики.

Отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в выборах главы республики в 2018 году, Зимин ответил, что "выдвинет свою кандидатуру, если ему будет оказано доверие президента России", говорится в сообщении.

Зимин возглавляет регион с января 2009 года.

Согласно действующему законодательству, выборы глав регионов в 2018 году должны состояться в единый день голосования – 9 сентября, они не могут быть совмещены с выборами президента РФ в следующем году.