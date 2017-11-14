МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лидер общественного движения "Возрождение" Александр Чухлебов собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что уроженец Санкт-Петербурга Чухлебов в ближайшее время сделает официальное заявление о выдвижении своей кандидатуры на грядущие выборы.

"Я подтверждаю информацию о выдвижении моей кандидатуры на пост президента РФ", — заявил Чухлебов РИА Новости во вторник.

Лидер движения "Возрождение" призывает реформировать систему образования в России. Он также предлагает переориентировать российскую экономику с поставок нефтегазовых ресурсов на торговлю продуктами лесной промышленности.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре текущего года.