Явлинский представит в Томске часть своей предвыборной программы в четверг

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в четверг представит в Томске блок своей предвыборной программы "Новая бюджетная политика", которая предлагает распределение налоговых доходов между центром, регионами и муниципалитетами в равной пропорции, а также изменение приоритетов бюджета, сообщает пресс-служба партии во вторник.

Очередные выборы президента пройдут в России в 2018 году, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. "Яблоко" приняло решение о выдвижении Явлинского своим кандидатом в феврале 2016 года.

"В четверг, 16 ноября, кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский приедет в Томск, где даст старт своей президентской инициативе "Новая бюджетная политика". В рамках однодневного визита политик встретится со студентами и преподавателями томских вузов, обсудит свою программу с экспертами и расскажет о ней журналистам", — говорится в сообщении партии.

Перераспределение налоговых доходов

По информации пресс-службы, инициатива "Новая бюджетная политика" станет частью президентской кампании Явлинского. "Время вложить деньги в города и регионы, в повышение зарплат и пенсий, в больницы и детские сады, в современные дороги и дома по всей стране", – цитирует пресс-служба слова Явлинского.

В сообщении уточняется, что новая бюджетная политика предполагает распределение налоговых доходов между центром, регионами и муниципалитетами в равной пропорции.

"Сейчас 66% доходов Томской области идут в федеральный бюджет, 28% – в региональный, а на муниципальном уровне остается 6% доходов", — следует из материалов пресс-службы "Яблока".

Сокращение трат на чиновников

Также инициатива Явлинского предлагает изменение приоритетов бюджета: сокращение расходов на силовиков и чиновников, направление освободившихся средств в социальную сферу, поясняет пресс-служба.

"Сейчас значительная часть государственных обязательств в социальной сфере передана на уровень регионов, хотя необходимое финансирование не обеспечено. Из-за этого с 2012 года в Томской области было сокращено 12,5% врачей, закрылись 11% больниц, 5% поликлиник, почти 12% детских садов и почти 6% школ", — отмечается в сообщении.

Отказ от дорогостоящих проектов

Третий пункт программы политика, по данным пресс-службы, предлагает повышение прозрачности доходов и расходов, сокращение неэффективных и дорогостоящих проектов. В частности, как следует из сообщения, возведение фонтана в центре Грозного обошлось в 60 миллиардов рублей, стадиона в Санкт-Петербурге – в 43 миллиарда, а парка "Зарядье" в Москве – в 14 миллиардов.

"Нецелевые расходы министерств и госкорпораций в год составляют 669 миллиардов. Тогда как дефицит бюджета Томской области составил 3,5 миллиарда рублей, а госдолг региона – почти 25 миллиардов", — говорится в сообщении.

Ранее политик заявил, что партия обладает необходимой поддержкой избирателей, и не сомневается, что она сможет собрать 100 тысяч подписей, необходимых для участия в президентских выборах.