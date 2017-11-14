Путин подписал распоряжение об утверждении членов коллегии МИД

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении членами коллегии Министерства иностранных дел РФ директора генерального секретариата МИД Сергея Бутина и директора департамента кадров МИД Владимира Сторожева, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить членами коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации Бутина С. В. и Сторожева В. А.", — говорится в распоряжении.

Как указано в документе, Путин распорядился освободить от обязанностей членов коллегии МИД судью Международного трибунала по морскому праву, дипломата Романа Колодкина и посла России в Финляндии Павла Кузнецова.