Хантсман рассказал о необходимом уровне взаимоотношений России и США

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вашингтон и Москва должны выйти на такой уровень дружеских отношений, который позволит странам успешно сотрудничать, заявил во вторник посол США в РФ Джон Хантсман.

"В конечном итоге мы должны выйти на такой уровень дружеских отношений, который позволит нам успешно сотрудничать. Я был впечатлен способностью обеих сторон находить общий язык", — заявил Хантсман, говоря о первых встречах с российскими партнерами после назначения послом в Москву. Видеоролик со словами Хантсмана размещен в официальном аккаунте посольства США в Twitter.