МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Новые санкции США против РФ подорвут отношения на десятилетия, Москва к различного рода ограничениям готова, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Согласно "руководству по применению санкций" от госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в санкционные списки.

"Этот закон гораздо шире, чем поправка Джексона-Вэника, поскольку для отмены этих решений потребуется новый закон, более того, даже отложение действия этих правил требует гораздо более сложной процедуры… Это означает, что по сути наши отношения будут подорваны на протяжении десятилетий", — сказал Медведев, отвечая в Маниле на вопросы журналистов.

"В любом случае, мы к различного рода ограничениям готовы", — добавил премьер-министр РФ.