Климов рассказал, на кого направлен закон против вмешательства в дела РФ

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Закон о противодействии вмешательству в дела РФ не направлен против конкретной страны, никто не собирается устраивать войну со всем миром и всеми СМИ, заявил председатель временной комиссии СФ по защите госсуверенитета, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов на пресс-конференции во вторник.

"Это не меры против конкретной страны. Мы вообще не воюем ни с какой страной и ни с каким народом. Мы говорим о зеркальном адекватном ответе по совершенно конкретному поводу", — сказал Климов.

Он добавил, что чтобы зеркально ответить в данном случае США, "нам необходимо ввести поправки в собственное законодательство". "Чтобы действовать адресно, мы должны очень точно прописать эти нормы", — добавил он.

Климов отметил, что в данном случае Россия реагирует не на Deutsche Welle или правительство Германии, Франции или любой другой страны, "а конкретно на недружественные, противоправные меры в отношении RT Sputnik ".

"В этом смысле наше законодательство должно быть зеркальным и адекватным, никто не собирается устраивать войну со всем миром, со всеми СМИ", — подчеркнул Климов.

Он добавил, что этот закон — "это не про журналистов, а про политических мошенников, которые придумывают события, которых нет, а потом предъявляют претензии России".