Богданов проведет встречу с замглавы МИД Ирана

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари приезжает во вторник в Москву, где проведёт встречи в министерстве иностранных дел и Минобороны РФ, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Да, он сегодня ко мне придёт, а потом пойдёт в министерство обороны, ещё со (спецпосланником президента РФ по Сирии Александром — ред.) Лаврентьевым пообщается", — сказал Богданов журналистам.

Он сообщил, что из Москвы Ансари отправится в Анкару.

"Это очень полезно: это координация между тремя гарантами астанинского процесса (РФ, Турция, Иран — ред.), это всегда очень важно", — сказал замглавы МИД РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. На астанинской площадке было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.