Лавров обсудит с главой МИД Аргентины укрепление политдиалога двух стран

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главы МИД РФ и Аргентины Сергей Лавров и Хорхе Фори обсудят 16 ноября в Москве укрепление политического диалога и наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества двух стран, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Лавров и Фори рассмотрят актуальные вопросы глобальной повестки дня, включая совместные действия по укреплению центральной, координирующей роли ООН в мировых делах, многосторонней дипломатии, верховенства международного права, взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Предполагается обсудить возможности наращивания российско-аргентинского сотрудничества на международных площадках, в том числе в ООН, ВТО, а также "Группе двадцати", в которой Аргентина будет председательствовать в 2018 году", — сообщили в ведомства.

В МИД РФ отметили, что отношения между Россией и Аргентиной отличает высокий уровень политического взаимопонимания, характеризующийся совпадением или близостью позиций по многим вопросам международной повестки дня.

"Видим в данном визите важный шаг в реализации нашего курса на развитие многоплановых отношений со странами ЛАКБ. Нацелены на более тесное взаимодействие с Аргентиной в рамках ведущих региональных объединений, в том числе с целью продвижения диалога Россия-СЕЛАК и ЕАЭС-МЕРКОСУР", — говорится в комментарии.

В МИД РФ отметили, что Россия ожидает приезда аргентинской сборной для участия в Чемпионате мира по футболу в 2018 году.