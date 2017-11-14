"Неверное предположение": в Кремле отреагировали на заявление экс-главы ЦРУ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США ДональдТрамп может бояться Владимира Путина. Песков назвал "неверными" предположения бывшего директора американской спецслужбы.
Ранее Бреннан в интервью телеканалу CNN заявил, что президент США или запуган Путиным и опасается того, что тот может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования о "вмешательстве".
Реакция в России
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также прокомментировала слова бывшего директора ЦРУ. Он считает, что заявление Бреннана является классическим ведением спецоперации против России, включающем вбросы дезинформации и мифических обвинений.
Парламентарий выразила мнение, что Трамп избран простыми американцами и стремится действовать в логике интересов народной, не номенклатурной Америки.
"Своими заявлениями (Трамп — прим. ред.) ломает не только враждебные стереотипы в отношении России, но и разрушает план информационной и санкционной войны олигархическо-военной элиты США", — подчеркнула Яровая.
Оказание давление
Российские политологи, также комментируя заявление Бреннана, сошлись во мнении, что основной целью высказываний бывшего главы американской спецслужбы было внесение собственного вклада в кампанию по оказанию давления на президента США.
Декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов выразил мнение, что американский лидер находится под сильным давлением со стороны глобалистских неолиберальных элит. По словам политолога, они хотят дискредитировать президента США, а в последующем, возможно, осуществить импичмент.
Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко, в свою очередь, назвал слова бывшего директора ЦРУ бессмыслицей.
"Видимо, многолетняя работа в ЦРУ повлияла на уровень профессиональной деформации сознания Бреннана", — отметил политолог.
Он также отметил, что такие заявление делаются, видимо, уже "от бессилия".
"Какие только клинья не вбиваются в отношения России с Соединенными Штатами, между Путиным и Трампом. Видимо, это еще одна попытка истероидного характера, выходящая за грань понимания нормальной психологии: мол, нашего президента "зомбируют", — заключил эксперт.
"Российские вмешательство"
В США после президентских выборов осенью 2016 года начали расследования якобы вмешательства России в избирательный процесс, а также "связей Трампа" с РФ. Расследованием занимается как ФБР, так и американский конгресс. Роберт Мюллер же, в свою очередь, был назначен спецпрокурором по расследованию.
Президент России Владимир Путин также заявлял, что Вашингтон вмешивается в чужие политические дела по всему миру, но обижаются на Россию, которая якобы повлияла на их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.