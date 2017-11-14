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Политика

"Неверное предположение": в Кремле отреагировали на заявление экс-главы ЦРУ

03:0114.11.2017
(обновлено: 03:02 14.11.2017)
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© Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкПресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США ДональдТрамп может бояться Владимира Путина. Песков назвал "неверными" предположения бывшего директора американской спецслужбы.

Ранее Бреннан в интервью телеканалу CNN заявил, что президент США или запуган Путиным и опасается того, что тот может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования о "вмешательстве".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в перерыве рабочего заседания на саммите АТЭС
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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После встречи с Путиным в субботу на на саммите АТЭС во Вьетнаме американский лидер отметил, что что предположения о "российском вмешательстве" оскорбили президента России, а это нехорошо для США. Он также назвал историю с "вмешательством Москвы" искусственным барьером для отношений между странами.

Реакция в России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая также прокомментировала слова бывшего директора ЦРУ. Он считает, что заявление Бреннана является классическим ведением спецоперации против России, включающем вбросы дезинформации и мифических обвинений.

Парламентарий выразила мнение, что Трамп избран простыми американцами и стремится действовать в логике интересов народной, не номенклатурной Америки.

"Своими заявлениями (Трамп — прим. ред.) ломает не только враждебные стереотипы в отношении России, но и разрушает план информационной и санкционной войны олигархическо-военной элиты США", — подчеркнула Яровая.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Используя риторику господина Бреннана, можно сказать, он играет не мастерски или сам запуган тем, что благодаря президенту Трампу станут известны неудобные для него факты, например, о том, что сознание американцев долгие годы находится под воздействием фабрики лжи, директором одного из цехов которой он был", — добавила она.

Оказание давление

Российские политологи, также комментируя заявление Бреннана, сошлись во мнении, что основной целью высказываний бывшего главы американской спецслужбы было внесение собственного вклада в кампанию по оказанию давления на президента США.

Декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов выразил мнение, что американский лидер находится под сильным давлением со стороны глобалистских неолиберальных элит. По словам политолога, они хотят дискредитировать президента США, а в последующем, возможно, осуществить импичмент.

Владимир Путин и Барак Обама во время саммита G20 в Лос-Кабосе, Мексика. 18 июня 2012
© AP Photo / Carolyn Kaster
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"В этом плане для поддержания негативного впечатления среди истеблишмента, среди медиасообщества годятся любые обвинения, в том числе и беспочвенные", — добавил эксперт.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко, в свою очередь, назвал слова бывшего директора ЦРУ бессмыслицей.

"Видимо, многолетняя работа в ЦРУ повлияла на уровень профессиональной деформации сознания Бреннана", — отметил политолог.

Он также отметил, что такие заявление делаются, видимо, уже "от бессилия".

"Какие только клинья не вбиваются в отношения России с Соединенными Штатами, между Путиным и Трампом. Видимо, это еще одна попытка истероидного характера, выходящая за грань понимания нормальной психологии: мол, нашего президента "зомбируют", — заключил эксперт.

"Российские вмешательство"

В США после президентских выборов осенью 2016 года начали расследования якобы вмешательства России в избирательный процесс, а также "связей Трампа" с РФ. Расследованием занимается как ФБР, так и американский конгресс. Роберт Мюллер же, в свою очередь, был назначен спецпрокурором по расследованию.

Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. Архивное фото
© AP Photo / Scott Applewhite
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Обвинения в адрес России опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Россия неоднократно заявляла, что не вмешивалась в выборы в США, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". В российском МИД также заявляли об отсутствии каких-либо доказательств вмешательства России в выборы в США, Франции и Германии.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что Вашингтон вмешивается в чужие политические дела по всему миру, но обижаются на Россию, которая якобы повлияла на их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.

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