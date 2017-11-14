"Продуктивный диалог": в Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Сочи завершилась встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Темы переговоров

Переговоры глав двух государств длились чуть более четырех часов.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган "провели ревизию двусторонних отношений", а затем в расширенном составе говорили о Сирии.

Он отметил, что президенты обсудили также оперативные вопросы, связанные с проектом АЭС "Аккую", поставками сельскохозяйственной продукции и торгово-экономическим сотрудничеством в целом. В частности, турецкий лидер пригласил Путина на церемонию заливки "первого бетона" на "Аккую", а президент России заявил, что Росатом в ближайшее время должен приступить к практической реализации проекта АЭС в Турции. Путин рассказал, что в планах запустить первый реактор в 2023 году. Эрдоган также выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией.

"Наши контакты продолжались и продолжаются относительно устранения всех имеющихся проблем… В прошлом месяце в Казани завершила работу межправительственная комиссия, и мы с удовлетворением узнали, что в ходе этого совещания было достигнуто решение об облегчении ввоза таких товаров в РФ, как баклажаны, помидоры, гранаты и другие сельскохозяйственные культуры. Мы желаем, чтобы все остальные ограничения также были сняты", —сказал турецкий лидер.

Российский лидер, в свою очередь, сообщил о решении возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что Анкара придает особое значение совместным усилиям с Россией в оборонной промышленности.

Ранее Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию. Эрдоган на встрече с российским лидером заявил, что хочет скорейшей реализации достигнутых соглашений.

Сирийский вопрос

"Относительно С-400 мы с Россией договорились, документы подписаны. Есть некоторые технические детали, мы их обсудим в рамках моего визита с участием наших специалистов, из министерства обороны в том числе. Хотим предпринять шаги, чтобы как можно быстрее воплотить это в жизнь", — сказал Эрдоган.

Лидеру двух стран также обсудили урегулирование сирийского конфликта.

Ранее до прилета в Сочи президент Турции предложил Соединенным Штатам и России вывести свои войска с территории Сирии.

"Говорится, что военным путем (сирийский. — Прим. ред.) кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там", — сказал Эрдоган.

На встрече российский лидер отметил работу России, Турции и Ирана, которые являются гарантами астанинского процесса. Однако он также призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации ситуации.

Путин также заявил о снижении уровня насилия в Сирии.

"Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН", — сказал российский лидер.

Турецкий лидер, в свою очередь, заявил, что создание зон деэскалации внесло серьезный вклад в разрешение сирийского конфликта.

Эрдоган подчеркнул, что что сейчас появились основания для политического достижения мира в регионе.

Восстановление отношений

Путин на встрече с турецким коллегой заявил, что отношения Москвы и Анкары практически восстановились в полном объеме.

Российский лидер отметил рост товарооборота между странами в текущем году. Он также подчеркнул, что российского сторона сотрудничает с Турцией практически по всем направлениям.

Путин также поблагодарил Эрдогана за визит.

"Действительно, мы с вами совсем рядом, как вы сказали, час с небольшим всего полета", — констатировал президент России.

Турецкий лидер, в свою очередь, отметил совместные усилия по решению региональных вопросов. Эрдоган подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары в политической, военной и торговой сферах развиваются "с каждым днем все больше". Он добавил, что контакты на высшем уровне осуществляются все чаще, и выразил уверенность в том, что нынешняя встреча будет продуктивна.

Российско-турецкие отношения ухудшились в связи с инцидентом в небе над Сирией в 2015 году, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. В 2016-м Эрдоган извинился за инцидент.

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"Без бюрократии"

Российский лидер поделился впечатлениями от переговоров со своим турецким коллегой. В частности, Путин назвал беседу с Эрдоганом продуктивными.

"У нас сложилась очень хорошая практика делового неформального обмена мнениями, корректировки наших планов и подведения итогов предыдущей работы. Встречи эти проходят очень оперативно, незабюрокрачено, без всяких лишних квазидипломатических процедур, но на мой взгляд, очень результативно", — сказал Путин.

Он добавил, что такая практика будет продолжена.