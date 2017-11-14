"Продуктивный диалог": в Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Сочи завершилась встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Темы переговоров
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган "провели ревизию двусторонних отношений", а затем в расширенном составе говорили о Сирии.
Он отметил, что президенты обсудили также оперативные вопросы, связанные с проектом АЭС "Аккую", поставками сельскохозяйственной продукции и торгово-экономическим сотрудничеством в целом. В частности, турецкий лидер пригласил Путина на церемонию заливки "первого бетона" на "Аккую", а президент России заявил, что Росатом в ближайшее время должен приступить к практической реализации проекта АЭС в Турции. Путин рассказал, что в планах запустить первый реактор в 2023 году. Эрдоган также выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией.
Российский лидер, в свою очередь, сообщил о решении возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции.
Кроме того, турецкий лидер заявил, что Анкара придает особое значение совместным усилиям с Россией в оборонной промышленности.
Ранее Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию. Эрдоган на встрече с российским лидером заявил, что хочет скорейшей реализации достигнутых соглашений.
Сирийский вопрос
Лидеру двух стран также обсудили урегулирование сирийского конфликта.
Ранее до прилета в Сочи президент Турции предложил Соединенным Штатам и России вывести свои войска с территории Сирии.
"Говорится, что военным путем (сирийский. — Прим. ред.) кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там", — сказал Эрдоган.
На встрече российский лидер отметил работу России, Турции и Ирана, которые являются гарантами астанинского процесса. Однако он также призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации ситуации.
"Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН", — сказал российский лидер.
Турецкий лидер, в свою очередь, заявил, что создание зон деэскалации внесло серьезный вклад в разрешение сирийского конфликта.
Эрдоган подчеркнул, что что сейчас появились основания для политического достижения мира в регионе.
Восстановление отношений
Путин на встрече с турецким коллегой заявил, что отношения Москвы и Анкары практически восстановились в полном объеме.
Российский лидер отметил рост товарооборота между странами в текущем году. Он также подчеркнул, что российского сторона сотрудничает с Турцией практически по всем направлениям.
"Действительно, мы с вами совсем рядом, как вы сказали, час с небольшим всего полета", — констатировал президент России.
Турецкий лидер, в свою очередь, отметил совместные усилия по решению региональных вопросов. Эрдоган подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары в политической, военной и торговой сферах развиваются "с каждым днем все больше". Он добавил, что контакты на высшем уровне осуществляются все чаще, и выразил уверенность в том, что нынешняя встреча будет продуктивна.
Российско-турецкие отношения ухудшились в связи с инцидентом в небе над Сирией в 2015 году, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. В 2016-м Эрдоган извинился за инцидент.
"Без бюрократии"
"У нас сложилась очень хорошая практика делового неформального обмена мнениями, корректировки наших планов и подведения итогов предыдущей работы. Встречи эти проходят очень оперативно, незабюрокрачено, без всяких лишних квазидипломатических процедур, но на мой взгляд, очень результативно", — сказал Путин.
Он добавил, что такая практика будет продолжена.