РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

"Меркель должна уйти": русские немцы — о Германии после выборов

08:0014.11.2017
(обновлено: 08:37 14.11.2017)
030762
© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкАкция протеста против политики Ангелы Меркель в БерлинеАкция протеста против политики Ангелы Меркель в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Состоявшиеся этой осенью выборы в бундестаг принесли успех право-консервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), набравшей около 13% голосов. Объединение, которое единственное проводило кампанию в том числе и на русском языке, массово поддержали избиратели из бывшего СССР. Благодаря мандатам от АдГ, депутатами парламента впервые стали выходцы из постсоветского пространства — Вальдемар (Владимир) Гердт и Антон Фризен. В послевыборный период "Альтернатива" сталкивается со стойко враждебным отношением главных политических сил, что усугубляет давно сложившуюся ситуацию: мнение российских немцев, в отличие от взглядов турецкой диаспоры, в Германии игнорируют.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАкция партии "Альтернатива для Германии" против политики Ангелы Меркель в Дрездене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Акция партии "Альтернатива для Германии" против политики Ангелы Меркель в Дрездене

 

"Нам объявили бойкот"

Всеобщая забастовка в Барселоне, Испания. 3 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Лидер "АдГ": независимая Каталония может вызвать "эффект домино" в Европе
Необычный для истории ФРГ успех АдГ (с первой попытки партия вошла в 14 из 16 местных парламентов и в федеральный) не привел к интеграции силы, за которую проголосовали российские немцы, в политическое пространство. Произошло прямо противоположное: оказавшись во власти, АдГ недосчиталась важных прерогатив — вице-спикерства и права для старейшего депутата (им оказался представитель АдГ) открывать заседания парламента. Протесты ущемленных в расчет приняты не были. "В данный момент состоялось одно единственное заседание бундестага и завершилось оно двумя этими скандалами, а уже последующие дадут в связи с АдГ очень много поводов для обсуждения в стране и за рубежом. Это можно точно утверждать", — рассказал РИА Новости активист партии, уроженец советского Ленинграда Сергей Чернов.

Дальнейшее столкновение АдГ и немецкого истеблишмента действительно кажется неизбежным, поскольку между новой партией и остальными прошедшими в парламент разногласия слишком велики. "Альтернатива" выступает за отмену антироссийских санкций, немедленную отставку канцлера Ангелы Меркель и расследование по делу о допуске в Германию миллиона сирийских беженцев в 2015-2016 годах. Однако бойкот АдГ применяется и по другим вопросам, в которых компромисс кажется вполне возможным. 

"Среди фракций системных партий действует негласное правило — не вести никакой конструктивной работы с АдГ, а все предложения от нее блокировать. Дело доходит до того, что в парламентах предложения от AдГ отклоняются, а через некоторое время с той же инициативой выступает ХДС или ФДП", — рассказал РИА Новости бывший кандидат в депутаты бундестага, уроженец Усть-Каменогорска Евгений Шмидт, уверенный, что речь идет о продуманной государственной политике.

"Все это было отчетливо видно уже во время предвыборной борьбы, когда местные власти под надуманными предлогами отказывались предоставлять нам помещения для проведения предвыборных мероприятий, а на членов партии AдГ оказывалось давление со стороны работодателей и профсоюзов, которые даже выпускали методические материалы для выявления симпатизирующих партии AдГ коллег на рабочем месте. Левые радикалы, получающие помощь от государства, осуществляли насильственные действия в отношении наших единомышленников, портили партийное имущество, пытались срывать мероприятия и многое другое", — говорит Шмидт.

Сергей Чернов приводит и конкретные примеры. "Ральф Штегнер, глава социал-демократов земли Шлезвиг-Гольштейн и лидер тамошней их фракции в ландтаге, призвал к следующему: "Нужно атаковать позиции и персонал правых популистов, так как они опасны". Затем министр иностранных дел Зигмар Габриэль призвал немецкие спецслужбы поставить АдГ как партию под наблюдение", — перечисляет Чернов.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники акции против политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Дрездене. 21 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участники акции против политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Дрездене. 21 августа 2017

"У русских и немцев есть общее свойство — долготерпение"

Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
"Зеленые" заявили, что не позволят "АдГ" определять повестку бундестага
Восхождение на политический небосклон АдГ совпало по времени с приходом в активную политическую жизнь нескольких поколений русскоговорящих немцев, прежде не имевших общественных амбиций. Прибывшие в ФРГ в период правления канцлера Гельмута Коля экспатрианты в массе своей были благодарны властям новой родины за возможность вернуться. Вопрос об отстаивании своих прав многими из них и не поднимался. Голосование за альянс ХДС-ХСС Коля — а потом Ангелы Меркель — предполагалось само собой.

"По сути дела, мы сами позволили обращаться с собой не лучшим образом. В 1992 году никто не протестовал против того, чтобы пенсия переселенцам была срезана на 40%. Как и против того, что власти не растолковали нашим новым согражданам, кто мы и откуда. Тогда стереотипы холодной войны были в ходу: для местных мы были людьми, к которым следовало относиться с опаской, как к бывшим советским гражданам, о которых в школе не говорили ничего хорошего. Например, упоминались бомбардировки, которым СССР якобы мог подвергнуть ФРГ, — рассказывает РИА Новости активист АдГ Вальдемар Биркле, выходец из Казахстана. — Понадобилось время, чтобы все это прошло".

Изолированные от политической жизни, столкнувшиеся с экономическими проблемами, российские немцы наблюдали за тем, как набирают влияние этнические общины, образованные мигрантами из других стран. В особенности это касается немецких турок. Притом что русскоговорящих в Германии больше, чем уроженцев Малой Азии, те несопоставимо шире представлены в органах государственной власти. Мысль о продолжающейся несправедливости подтолкнула многих немцев из бывшего СССР пойти в политику.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк Участники акции против политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Дрездене. 21 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участники акции против политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Дрездене. 21 августа 2017

"Это неравенство, оно шло в какой-то степени от самих людей, определялось тем, что турки активно выдвигали свои кандидатуры, постоянно стремились, а мы — нет. Но дело не только в этом: объективно — они в гораздо лучшем положении. Помощь турецкой общине оказывает сама Турция, и она же стимулирует своих выходцев идти во власть. Мы же, особенно в эпоху Ельцина, оказались никому не нужны. А сейчас, если бы Россия помогла нам, ее сразу же обвинили бы во вмешательстве в немецкие выборы. Турки своей диаспоре помогают, но, конечно, обвинений против них нет", — говорит Биркле.
По мнению политического активиста, к тому, что мнение российских немцев не учли, привела их склонность принимать невзгоды слишком спокойно. "У русских и немцев есть общая черта — мы долготерпеливы, а у немцев из России, российских немцев, она выражена вдвойне. И многое происходит вследствие этого", — заключает собеседник РИА Новости.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена