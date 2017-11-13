Заявление Путина и Эрдогана началось с заминки из-за проблем с переводом

СОЧИ, 13 ноя — РИА Новости. Заявление для прессы по итогам переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи началось с заминки из-за отсутствия синхронного перевода, российский президент быстро нашел решение, попросив переводчика подойти к микрофону.
Затем главе государства подсказали, что синхронного перевода нет. "Нет перевода? Что у нас с переводом?", — поинтересовался Путин.
"Нет перевода? Тогда, может быть, напрямую будет переводить, так будет проще", — сказал он, пригласив переводчика к микрофону.