Заявление Путина и Эрдогана началось с заминки из-за проблем с переводом

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

СОЧИ, 13 ноя — РИА Новости. Заявление для прессы по итогам переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи началось с заминки из-за отсутствия синхронного перевода, российский президент быстро нашел решение, попросив переводчика подойти к микрофону.

Глава РФ Владимир Путин начал заявление с сообщения о том, что в ходе переговоров удалось обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также сирийскую проблематику. Он добавил, что уровень российско-турецкого сотрудничества практически восстановлен, объем торговли между странами увеличился на 36%.

Затем главе государства подсказали, что синхронного перевода нет. "Нет перевода? Что у нас с переводом?", — поинтересовался Путин.

"Нет перевода? Тогда, может быть, напрямую будет переводить, так будет проще", — сказал он, пригласив переводчика к микрофону.