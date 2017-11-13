Гордон сообщила, что рассматривает возможность выдвигаться от партии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российская журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о желании участвовать в президентских выборах 2018 года, сообщила, что может выдвинуться от партии.

"Я, скорее всего, буду самовыдвиженцем, но рассматриваю, есть предложение, возможность выступать и от партии", — сказала Гордон в передаче "Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым" на телеканале НТВ.

На вопрос о том, как она намерена собрать необходимые подписи, Гордон ответила: "работая с аудиторией, работая с населением".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре нынешнего года.