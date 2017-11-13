Песков прокомментировал возможный перенос послания Путина на 2018 год

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. При необходимости переноса федерального послания президента РФ Владимира Путина парламенту России на 2018 год нужна будет предварительная экспертная оценка этой возможности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ежегодное послание президента могут перенести на 2018 год.

"Оно один раз в год. Нужна соответствующая оценка экспертов. У нас есть государственно-правовое управление, при необходимости такая оценка будет дана", — сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли юридически у президента возможность перенести послание на следующий год.

"Да, вот я и говорю, что сначала будет дано соответствующее заключение экспертов, если это потребуется", — сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос о возможном переносе сроков послания на следующий год, учитывая необходимость его ежегодного проведения согласно конституции.