Растущий кризисный потенциал требует общения между РФ и США, заявил Песков

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Растущий кризисный потенциал требует общения между Россией и США, понимание необходимости такого общения есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что плачевное состояние наших двусторонних отношений, растущий кризисный потенциал и международных отношений, и двусторонних отношений требует общения и переговоров. Такое понимание есть, и оно было констатировано. В какой форме это будет реализовываться — пока сказать не можем", — сказал песков журналистам.