Собчак запустила предвыборный канал штаба "Я против!"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, в субботу запустила предвыборный канал "Я против!", который будет транслировать дневники кампании и дебаты.

Видеозаявление Собчак, сделанное в московском штабе, опубликовано на ее канале в YouTube. "Именно отсюда сегодня начнёт вещание в YouTube, в Facebook, "ВКонтакте" и на других площадках наш интернет-канал "Я против!". Что тут будут показывать? Помимо Ксении Собчак, конечно. Сейчас я вам расскажу. Во-первых, ежедневно тут будут появляться дневники кампании, это не сюжеты, не какие-то постановки, это самые настоящие, документальные фильмы, и делать их будут очень крутые документалисты Александр Расторгуев и Беата Бубенец", — сообщила телеведущая.

Она отметила, что журналист Антон Красовский будет делать серию дебатов, регулярно брать интервью с самыми важными гостями. "На дебаты против меня и моих сторонников выйдут сторонники наших оппонентов — Путина, Зюганова, Жириновского. Ну и, конечно, сами Зюганов, Жириновский и, может быть, Путин", — сообщила Собчак.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.